United Cup 2026 programma di domani Svizzera-Belgio e Stati Uniti-Polonia | orari tv programma streaming
Domani, sabato 10 gennaio, si svolgerà la penultima giornata della seconda fase della United Cup 2026 a Sydney. Due semifinali vedranno confrontarsi Svizzera-Belgio e Stati Uniti-Polonia, con orari, canali TV e opzioni streaming disponibili per seguire gli incontri. La giornata rappresenta un momento importante nel torneo di tennis, con le qualificazioni alla finale che si avvicinano.
La penultima giornata della seconda fase ad eliminazione diretta della United Cup 2026 di tennis andrà in scena domani, sabato 10 gennaio, quando si disputeranno entrambe le semifinali, in programma alla Ken Rosewall Arena di Sydney. La prima semifinale tra Svizzera e Belgio inizierà alla mezzanotte italiana con il singolare femminile tra Belinda Bencic ed Elise Mertens, seguito dal singolare maschile tra Stan Wawrinka e Zizou Bergs, e dal doppio misto tra Belinda BencicStan Wawrinka ed Elise MertensZizou Bergs. La seconda semifinale tra Stati Uniti e Polonia inizierà non prima delle ore 7.30 italiane con il singolare maschile tra Taylor Fritz ed Hubert Hurkacz, poi non prima delle ore 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
