United Cup 2026 programma di domani Australia-Polonia | orari tv programma streaming

Domani si disputa la partita tra Australia e Polonia nell’ambito della United Cup 2026, un evento tennis che si avvicina alle fasi finali. Di seguito, sono riportati orari, modalità di visione in TV e streaming, e il programma dettagliato. Il torneo prosegue il suo cammino verso le semifinali, offrendo agli appassionati incontri di grande livello e suspense.

Il torneo entra sempre più nel vivo e si avvia al momento decisivo con la definizione del quadro delle semifinaliste. Nell’ultimo incontro dei quarti di finale della United Cup 2026 l’Australia, padrona di casa e vincitrice del girone D, sfida la Polonia, finalista dell’ultima edizione e dominatrice incontrastata nel gruppo F. La sfida si giocherà domani, 9 gennaio, con inizio previsto alle 07:30 sulla Ken Rosewall Arena di Sydney. Ad aprire le danze sarà il singolare femminile tra l’emergente australiana Maya Joint e Iga Swiatek, numero due del ranking WTA. A seguire, ma non prima delle ore 09:00, entreranno in campo per il singolare maschile Alex de Minaur e Hubert Hurkacz. 🔗 Leggi su Oasport.it

