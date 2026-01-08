United Cup 2026 programma di domani Australia-Polonia | orari tv programma streaming

Domani si disputa la partita tra Australia e Polonia nell’ambito della United Cup 2026, un evento tennis che si avvicina alle fasi finali. Di seguito, sono riportati orari, modalità di visione in TV e streaming, e il programma dettagliato. Il torneo prosegue il suo cammino verso le semifinali, offrendo agli appassionati incontri di grande livello e suspense.

Il torneo entra sempre più nel vivo e si avvia al momento decisivo con la definizione del quadro delle semifinaliste. Nell’ultimo incontro dei quarti di finale della United Cup 2026 l’Australia, padrona di casa e vincitrice del girone D, sfida la Polonia, finalista dell’ultima edizione e dominatrice incontrastata nel gruppo F. La sfida si giocherà domani, 9 gennaio, con inizio previsto alle 07:30 sulla Ken Rosewall Arena di Sydney. Ad aprire le danze sarà il singolare femminile tra l’emergente australiana Maya Joint e Iga Swiatek, numero due del ranking WTA. A seguire, ma non prima delle ore 09:00, entreranno in campo per il singolare maschile Alex de Minaur e Hubert Hurkacz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Cup 2026, programma di domani Australia-Polonia: orari, tv, programma, streaming Leggi anche: United Cup 2026, programma di domani (2 gennaio): orari, tv, programma, streaming Leggi anche: United Cup 2026, programma di domani (3 gennaio): orari, tv, programma, streaming Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming; Tennis, è partita la United Cup: formula, calendario e dove vederla in tv; Oggi l’esordio dell’Italia nella United Cup, il “secondo” trofeo per nazioni:…; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli. Programma United Cup 2026: calendario, date, orari e dove vederla in tv - Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della United Cup 2026, in programma dal 2 all’11 gennaio. spaziotennis.com

