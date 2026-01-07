United Cup 2026 programma di domani Belgio-Cechia | orari tv programma streaming
Domani si disputa il terzo quarto di finale dell'United Cup 2026 tra Belgio e Repubblica Ceca a Sydney. L'incontro si svolge nell'impianto che nel 2000 ospitò le Olimpiadi ed è stato successivamente teatro di importanti tornei ATP e WTA. Di seguito, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, e il programma completo della giornata.
Terzo quarto di finale in arrivo in United Cup 2026: si gioca a Sydney e si confrontano Belgio e Cechia nell’impianto che, nel 2000, fu teatro delle Olimpiadi e poi ha vissuto di ottima fortuna in chiave ATP-WTA, prima con tornei e poi con le nuove competizioni ideate negli ultimi anni. La Cechia entra da miglior seconda della città di Sydney, davanti a Germania e Canada (banalmente per il match vinto in più da Krejcikova sull’australiana Maya Joint), mentre per quel che riguarda il Belgio è arrivato l’unico primo posto con un 1-1 di record, ma a parità di classifica anche in questo caso il 4-2 nei match presi singolarmente è risultato decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
