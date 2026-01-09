A gennaio, le unghie minimaliste si confermano come scelta elegante e raffinata. Dopo i festeggiamenti e i look più appariscenti delle feste, la tendenza si orienta verso un design pulito e discreto, capace di valorizzare la naturale bellezza delle mani. Questa svolta verso la sobrietà riflette un nuovo modo di interpretare la cura e l’estetica, puntando su dettagli essenziali e raffinati per un risultato iper chic.

Lasciati alle spalle gli eccessi e i glitter dei cenoni di Capodanno, a gennaio si punta sulla sobrietà. Non soltanto a tavola, ma anche sul fronte del look. E le unghie si adeguano di conseguenza, senza però rinunciare al glamour. Anzi: la manicure minimal, oggi più che mai, conquista per il suo fascino intramontabile, fatto di equilibrio, pulizia e attenzione al dettaglio. Manicure minimal per ripartire effortless chic. Archiviate temporaneamente tonalità intense come rosso, bordeaux, nero e blu notte, le unghie tornano a un’estetica più naturale, ovviamente curatissima. I colori nude – dal rosa cipria al beige lattiginoso, fino alle sfumature rosate appena percettibili – tornano protagonisti, soprattutto se valorizzati da un finish ultra lucido, quasi a specchio, che dona immediatamente un aspetto sano e ordinato alle mani. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Unghie minimaliste ma iper chic: la svolta di gennaio

Leggi anche: «Dna attribuibile ad Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi»: la svolta rivelata in tv. «Non contaminazione ma contatto e difesa»

Leggi anche: Garlasco, svolta dopo la perizia sulle unghie di Chiara Poggi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le unghie minimaliste degli anni 90 sono di tendenza: 6 nail art chic e nostalgiche da provare ora - Ma quanto erano belle le unghie minimaliste sfoggiate negli anni 90 da star come Lindsay Lohan, Courteney Cox e Jennifer Lopez? vogue.it

Unghie sposa primavera 2025: tendenze soft, minimal e iper chic per il grande giorno - Unghie sposa primavera 2025: le tendenze per il grande giorno (getty images) La primavera è la stagione perfetta per i matrimoni e quest’anno le unghie sposa si ispirano alla bellezza naturale, ai ... alfemminile.com

“Snob nails”: unghie minimal, eleganti e chic per l’autunno - Nuance di smalto che virano dal color Chai Latte al Cappuccino, passando per il rosa e il nero: per l’autunno 2023 le tendenze unghie guardano al minimalismo e all’eleganza. iodonna.it

Ilary Blasi lancia la manicure dark dell'inverno 2026: smalto nero e un look minimal che conquista. Perfetta per l'inverno, anche per i look più casual. Unghie corte, nere e senza fronzoli: Ilary detta la tendenza per affrontare l'inverno con eleganza. - facebook.com facebook