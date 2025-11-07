Dna attribuibile ad Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi | la svolta rivelata in tv Non contaminazione ma contatto e difesa
Sotto l?unghia di un dito della mano destra di Chiara Poggi, con molta probabilità il mignolo, sarebbe stato ritrovato un quantitativo definito "molto elevato" di dna. 🔗 Leggi su Leggo.it
Delitto di Garlasco, tracce di DNA maschile sul mignolo di Chiara Poggi: «Non contaminazione ma contatto e difesa» - Sotto l’unghia di un dito della mano destra di Chiara Poggi, con molta probabilità il mignolo, sarebbe stato ritrovato un quantitativo definito "molto elevato" di ... Si legge su ilmattino.it
Garlasco, il generale Garofano: «Dna non idoneo a comparazioni. Se l’impronta 33 regge, Andrea Sempio sarà rinviato a giudizio» - Il Generale Luciano Garofano, ospite questa mattina mercoledì 5 novembre in diretta a Storie Italiane su Rai1, ha parlato del caso di Garlasco dopo le dichiarazioni ... Scrive leggo.it
Delitto di Garlasco, Baldi: “Dna Sempio sulle unghie? Contaminazione”/ “Ma strano non vi sia quello di Stasi” - Delitto di Garlasco, genetista Baldi (consulente di Sempio): "Dna sulle unghie è suo, ma contaminazione. Si legge su ilsussidiario.net