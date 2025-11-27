Garlasco svolta dopo la perizia sulle unghie di Chiara Poggi
Potenziale svolta nel caso sul delitto di Garlasco. La nuova analisi biostatistica della genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, infatti, non sembra ammettere repliche: evidenziata infatti « piena concordanza » tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sotto due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio: un profilo condiviso solamente da un numero molto ristretto di persone, limitato ai familiari maschi. Lo riportano Corriere, Repubblica e Messaggero, secondo cui la comunicazione preliminare è stata trasmessa nella tarda mattinata di mercoledì 26 novembre tramite Pec ai consulenti delle parti e della procura. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio" Garlasco, la svolta choc >> https://buff.ly/1wCs9Oq - facebook.com Vai su Facebook
Svolta nella nuova indagine sul delitto di #Garlasco. Dalle analisi effettuate nell’incidente probatorio è emerso che il materiale genetico sotto le unghie di Chiara Poggi, estratto nel 2014, potrebbe essere compatibile con il DNA di Andrea Sempio. Vai su X
Delitto di Garlasco, svolta dopo 18 anni: il Dna indica Sempio - A diciotto anni dal delitto di Garlasco arriva una svolta che potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. Lo riporta 361magazine.com
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Come scrive affaritaliani.it
Caso Garlasco, nuova svolta nelle indagini: un elemento potrebbe cambiare tutto - Caso Garlasco, nuova svolta nelle indagini: un elemento potrebbe cambiare tutto e rimescolare le carte, ribaltando la posizione di Sempio ... mam-e.it scrive