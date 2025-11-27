garlasco svolta dopo la perizia sulle unghie di chiara poggi

Potenziale svolta nel caso sul delitto di Garlasco. La nuova analisi biostatistica della genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, infatti, non sembra ammettere repliche: evidenziata infatti « piena concordanza » tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sotto due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna del profilo biologico di Andrea Sempio: un profilo condiviso solamente da un numero molto ristretto di persone, limitato ai familiari maschi. Lo riportano Corriere, Repubblica e Messaggero, secondo cui la comunicazione preliminare è stata trasmessa nella tarda mattinata di mercoledì 26 novembre tramite Pec ai consulenti delle parti e della procura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

