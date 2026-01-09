Una mini svolta | rigore nei conti e stabilità

Giorgia Meloni si prepara alla sua quarta conferenza stampa di fine anno, in un momento di attenzione crescente sui temi economici e politici. Dopo aver letto un articolo del Financial Times che la riguarda, si concentra sulla stabilità e sul rigore nei conti pubblici. Un'occasione per fare il punto sulla situazione attuale e sui prossimi passi del governo in un contesto di sfide nazionali ed europee.

Giorgia Meloni si appresta ad affrontare oggi la sua quarta conferenza stampa di fine anno avendo appena terminato di leggere un titolo del Financial Times che la riguarda molto da vicino. "Meloni's make-or-break year", dice l'autorevole quotidiano britannico, una sorta de "l'anno o la va o la spacca per Meloni", teso a sottolineare il valore della stabilità garantita dall'attuale governo. La stabilità è un tema a cui gli stranieri che guardano all'Italia hanno sempre prestato molta attenzione, strabuzzando gli occhi quando scorrevano la lista dei quasi 70 esecutivi in soli 80 anni di repubblica, e sorprendendosi come una potenza del G7 potesse sopravvivere a tanta provvisorietà.

