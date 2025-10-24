Un viaggio a Innolandia l’Isola dell’Innovazione Racconti di un moderno Gulliver Capitolo 2

Il paese è attraversato da una rivoluzione gentile su come creare e pensare in modo creativo al fine di promuovere la commercializzazione dell’innovazione e del know-how. Università imprenditoriali sono state predisposte a questo compito. Il primo segno di abitanti che ho scoperto è stato un gruppo di ragazzi che giocavano con palloni di una varietà di colori. Ogni palloncino colorato rappresentava un tipo di conoscenza tradotta in innovazione. L’innovazione – dicevano i ragazzi –non è un espediente o un artificio che sostituisce l’intelligenza e la creatività umana. Mi è così venuta in mente una ferma convinzione di un mio amico secondo cui più si osservano gli esseri umani, più si resta colpiti da quanto ricca sia la dote di intelligenza a loro disposizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it