Un ascensore nel campanile di Peccioli | via libera al progetto

Il Comune di Peccioli ha avviato il procedimento per l’installazione di un ascensore nel campanile della Chiesa di San Verano, opera dell’ingegnere Luigi Bellincioni. Dopo la presentazione dei dettagli progettuali, si procede con l’iter amministrativo necessario per rendere possibile questa modifica, che mira a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del monumento senza alterarne l’estetica storica.

