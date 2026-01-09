Ultimo mese con il lunapark di Arezzo weekend con le giostre a 2 euro

Arezzo conclude il suo lunapark: questo sarà l’ultimo mese di apertura. Per l’occasione, sabato 10 e domenica 11 gennaio, tutte le giostre saranno disponibili a soli 2 euro, offrendo ai visitatori un’ultima possibilità di divertirsi. I giochi a premi avranno sconti differenti. Un’opportunità per vivere un momento di svago prima della chiusura definitiva del parco.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Questo è l'ultimo mese con le giostre del lunapark di Arezzo. Per festeggiare sabato 10 e domenica 11 gennaio torna l'offerta più amata con tutte le giostre a soli 2 euro (i giochi a premi applicheranno sconti differenti). In arrivo due giorni per divertirsi sulle attrazioni preferite a un prezzo imperdibile. Arrivate a fine novembre resteranno fino a fine gennaio in viale Duccio da Buoninsegna, le 38 attrazioni del Luna Park di Arezzo tornate a fare per due mesi consecutivi la gioia di bambini e ragazzi. Dalle giostre per i più piccoli allo Scivolone, passando per i trenini, l'immancabile bruco mela, e poi le pesche a premi, lo zucchero filato e i dolciumi della Dolciteca, c'è solo l'imbarazzo della scelta e i bambini di ogni età sfidano il freddo dell'inverno per un giro al luna park.

Le attrazioni del luna park: due mesi in viale Duccio da Buoninsegna - Arezzo, 11 dicembre 2025 – Sono arrivate a fine novembre e resteranno fino a fine gennaio in viale Duccio da Buoninsegna. lanazione.it

