Torna l' appuntamento con il Trenino di Natale Lunapark degli Elfi

Torna a Ostuni il Trenino di Natale Lunapark degli Elfi, un evento imperdibile per vivere lo spirito natalizio a km zero. Promosso dal Distretto Urbano del Commercio “Città Bianca” con il sostegno di Regione Puglia e Comune di Ostuni, questo appuntamento porta magia e sorprese per grandi e piccini, rendendo il periodo delle festività ancora più speciale.

OSTUNI - Vivere il Natale a Km zero. Il periodo più bello e coinvolgente dell’anno arriva con tante sorprese a Ostuni grazie al Distretto urbano del commercio “Città Bianca”, che, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Ostuni, vuole celebrare al meglio il Santo Natale e le festività. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Torna l'appuntamento con il Trenino di Natale Lunapark degli Elfi

Dopo il grande successo del 2024, torna alla Reggia un appuntamento che unisce eleganza, potenza vocale e un repertorio capace di attraversare generazioni Tra nuovi brani e grandi classici, il loro viaggio live continua nel 2026 con uno show che promet - facebook.com Vai su Facebook

Ceriano – Nelle vie del centro, torna “Aspettando Natale” - com) Ceriano Laghetto, 10 dicembre 2025 – Torna domenica l’attesissimo appuntamento con “Aspettando Natale”, la festa giunta ... mi-lorenteggio.com scrive

Natale in Festa a Serra Riccò 2025 con mercatini, trenino, gastronomia ed eventi - Torna l'appuntamento con Natale in Festa a Serra Riccò, nell'entroterra genovese. Da mentelocale.it

Christmas Trains

Video Christmas Trains Video Christmas Trains