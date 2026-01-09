Ultimo mese con le giostre del lunapark di Arezzo weekend a 2 euro

Il lunapark di Arezzo conclude la sua stagione con un’ultima opportunità: nel weekend del 10 e 11 gennaio, tutte le giostre saranno disponibili a soli 2 euro. Un’occasione per visitarlo ancora una volta prima della chiusura stagionale, con prezzi accessibili e divertimento garantito. Alcuni giochi a premi potrebbero prevedere tariffe differenti. Un momento di svago per famiglie e appassionati, nel rispetto delle normative vigenti.

Ultimo mese con le giostre del lunapark di Arezzo. Per festeggiare sabato 10 e domenica 11 gennaio torna l'offerta più amata con tutte le giostre a soli 2 euro (i giochi a premi applicheranno sconti differenti). In arrivo due giorni per divertirsi sulle attrazioni preferite a un prezzo imperdibile. Arrivate a fine novembre resteranno fino a fine gennaio in viale Duccio da Buoninsegna, le 38 attrazioni del Luna Park di Arezzo tornate a fare per due mesi consecutivi la gioia di bambini e ragazzi. Dalle giostre per i più piccoli allo Scivolone, passando per i trenini, l'immancabile bruco mela, e poi le pesche a premi, lo zucchero filato e i dolciumi della Dolciteca, c'è solo l'imbarazzo della scelta e i bambini di ogni età sfidano il freddo dell'inverno per un giro al luna park.

