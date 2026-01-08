Ultimissime Juve LIVE | pressing su Chiesa si segue da vicino anche Kessie e affondo per Senesi a zero

Le ultime notizie sulla Juventus aggiornate in tempo reale. Oggi si parla di un pressing su Chiesa, con attenzione anche su Kessie e un possibile affondo per Senesi a parametro zero. Restate con noi per tutte le novità e gli aggiornamenti sulla situazione attuale della squadra.

Ultimissime Juve LIVE – 7 gennaio 2026. Calciomercato Juve, mossa per un difensore a parametro zero. Società al lavoro per anticipare la concorrenza. Ore 21:30 – Calciomercato Juve, mossa per un difensore a parametro zero. Società al lavoro per anticipare la concorrenza Chiesa Juve, i bianconeri in pressing sul Liverpool per l'esterno: cosa manca per arrivare all'accordo.

