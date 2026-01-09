Ultime notizie sullo sciopero del 9-10 gennaio | treni garantiti e orari Cosa cambia per gli aerei

Ecco le ultime informazioni sullo sciopero del 9-10 gennaio 2026 in Italia. Sono stati annunciati treni garantiti e aggiornamenti sugli orari, mentre per gli aerei si prevedono variazioni nelle operazioni. Questa manifestazione influenzerà la mobilità nei giorni interessati, coinvolgendo diversi mezzi di trasporto e richiedendo attenzione ai dettagli delle modifiche previste.

Roma, 9 gennaio 2026 – Non è un venerdì qualunque e non sarà un sabato tranquillo. Il primo grande sciopero del 2026 ridisegna la mobilità in Italia tra rotaie, aeroporti e trasporto urbano. Il quadro è frammentato, fatto di conferme e revoche dell’ultima ora. Tutti gli aggiornamenti. Orari e fasce garantite dei treni. È il fronte più caldo della mobilitazione. Lo sciopero nazionale del personale ferroviario coinvolge Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo. L’astensione dal lavoro inizia alle 21 di venerdì 9 gennaio e termina alle 21 di sabato 10 gennaio 2026. In questa finestra temporale la circolazione ferroviaria può subire cancellazioni e variazioni anche rilevanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantiti

