Sciopero del 9 gennaio aerei e treni fermi per 24 ore | gli orari garantiti

Il 9 gennaio è previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà voli e treni, con orari garantiti. Questo evento si inserisce in un contesto di frequenti proteste nel settore dei trasporti, che nel 2025 hanno registrato oltre 530 scioperi. Pendolari, viaggiatori e famiglie sono invitati a pianificare con attenzione i propri spostamenti, considerando possibili disservizi e variazioni.

Il 2026 non fa sconti a pendolari, viaggiatori e famiglie. Dopo un 2025 che ha registrato 536 scioperi effettivi (una media di oltre uno al giorno), il comparto dei trasporti si riconferma il protagonista delle proteste. Venerdì 9 gennaio sarà una data da cerchiare in rosso sul calendario, che vedrà una serie di stop nel trasporto aereo, ferroviario, locale e nel mondo della scuola. Venerdì 9 gennaio aerei e operatori a terra. Il settore più colpito sarà quello dell’aviazione, con una serie di scioperi che rischiano di paralizzare interi scali. Le agitazioni coinvolgeranno: Vueling Airlines, con lo stop che durerà 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantiti Leggi anche: Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantiti Leggi anche: Sciopero generale oggi: treni fermi 24 ore, aerei bloccati e città in tilt. Gli orari esatti per non restare a piedi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sciopero nel settore aereo in arrivo: ecco quando sarà complicato viaggiare; Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere; Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a gennaio: calendario e date; Giornata critica per chi viaggia in aereo. Sciopero del 9 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore: gli orari garantiti - Venerdì nero per trasporti e scuola: scioperi nel settore aereo, ferroviario, trasporto locale e negli istituti scolastici in tutta Italia ... quifinanza.it

Gennaio mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare - Si parte giovedì 8 gennaio con la protesta dei lavoratori Tpl in varie località; il 9 e 10 giornate nere a livello nazionale per chi vola e viaggia in treno ... today.it

Sciopero gennaio 2026: treni e aerei a rischio il 9 e 10, poi tocca a mezzi pubblici e taxi. Ecco tutte le date - Appena terminate le feste natalizie, il 2026 si apre con lo sciopero dei trasporti: nel mese sono previste 11 giornate di proteste tra treni, aerei, bus e taxi ... msn.com

Sicurezza ferroviaria: sciopero in Emilia-Romagna il 7 gennaio x.com

Dopo l'omicidio del capotreno a Bologna, domani 7 gennaio proclamato lo sciopero regionale dei treni dalle 9 alle 17 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.