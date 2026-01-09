Ue-Mercosur | Boccia ' Lega dice no a accordo maggioranza non è seria'

Il dibattito sul accordo commerciale tra Ue e Mercosur prosegue, con la posizione della Lega che si distingue dalla maggioranza. Mentre il governo italiano ha espresso il proprio sostegno, la Lega ha annunciato il suo parere contrario. Questa divergenza evidenzia le tensioni politiche e le diverse valutazioni sull’impatto di un accordo che riguarda aspetti economici e ambientali di rilievo.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La Lega ha appena affermato che non dara il suo sì al Mercosur, l'accordo commerciale a cui ha dato il suo ok il governo italiano. Oggi Giorgia Meloni ha affermato che il governo è compatto e la sua maggioranza non è una caserma. Concordiamo sul fatto che non sia una caserma, visto il caos che vi regna. Ma certamente non è nemmeno una seria maggioranza di governo, visto che la Lega, ancora una volta, prende le distanze dalle scelte di FdI e FI”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue-Mercosur: Boccia, 'Lega dice no a accordo, maggioranza non è seria' Leggi anche: Meloni dice no al Mercosur: l’accordo ottiene il via libera Ue, ma l’Italia vota in ordine sparso Leggi anche: Chi (non) voterà l’accordo Mercosur-Ue La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ue-Mercosur: Boccia, 'Lega dice no a accordo, maggioranza non è seria' - "La Lega ha appena affermato che non dara il suo sì al Mercosur, l’accordo commerciale a cui ha dato il suo ok il governo italiano. lanuovasardegna.it

Mercosur, stati Ue approvano. Sì dell’Italia malgrado il no della Lega e i trattori che bloccano il traffico a Milano: 5 Paesi hanno votato contro - Sì dell'Italia malgrado il no della Lega e i trattori che bloccano il traffico a Milano: 5 Paesi hanno votato contro ... blitzquotidiano.it

Lega di traverso al Mercosur: "Il nostro no arriverà in Parlamento" - Borghi: "La posizione della Lega è storicamente contraria". huffingtonpost.it

Trump rilancia i titoli della difesa; Macron attacca Trump: “Basta neocolonialismo”; Istat, disoccupazione ai minimi; Giorgetti e le spese militari: “Scostamento possibile, decideranno le Camere”; Tutti vogliono i Btp italiani; I trattori contro il Mercosur; Dazi Usa, d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.