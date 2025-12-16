Meloni dice no al Mercosur | l’accordo ottiene il via libera Ue ma l’Italia vota in ordine sparso
L’accordo tra l’UE e il Mercosur ottiene il via libera comunitario, ma in Italia il voto si mostra frammentato. La delegazione del Pd al Parlamento Europeo sottolinea l’importanza della clausola di salvaguardia bilaterale, mentre il governo di Giorgia Meloni si distingue per una posizione di netta opposizione. La situazione riflette tensioni e divisioni sulla trattativa commerciale internazionale.
Abbiamo sostenuto con convinzione la posizione negoziale del Parlamento Europeo sulla Clausola di salvaguardia bilaterale dell'Accordo di Partenariato UE-Mercosur per i prodotti agricoli", ha sostenuto in una nota la delegazione degli Eurodeputati Pd al Parlamento Europeo, chiedendo che il partito di Giorgia Meloni abbandoni tutte le ambiguità. Ildifforme.it
Nous sommes au bord dun effondrement économique, social et civilisationnel Philippe Murer
Meloni dice no al Mercosur, salta la firma di von der Leyen in Brasile - Slitta dunque la sigla sull’accordo su cui si negozia da un quarto di ... msn.com
Asset russi e Mercosur, l’Ue «si gioca la faccia». Meloni tra i disturbatori - In vista del Consiglio in cui i leader decideranno se usare i beni congelati della Russia, l’Italia frena. editorialedomani.it
Italia Mattanza. . Separazione Carriere.L'Attacco di Travaglio a Meloni: "Non Sa Quello che Dice o è in Malafede" Marco Travaglio commenta le parole di Giorgia Meloni ad Atreju sulla separazione delle carriere. Estratto da Otto e Mezzo 15 dicembre 2025 - facebook.com facebook
#Meloni si scatta un selfie dal palco di #Atreju2025. "Per chi dice che sono sola, guardate qui" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.