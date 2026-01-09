Chi non voterà l’accordo Mercosur-Ue

L’accordo tra l’Unione europea e Mercosur rappresenta uno dei più importanti accordi commerciali del momento, coinvolgendo oltre 700 milioni di persone. Tuttavia, non tutti sono favorevoli: alcune nazioni e gruppi esprimono dubbi e riserve riguardo a possibili impatti economici e ambientali. La decisione di votare o meno l’accordo dipende da molteplici valutazioni, che comprendono aspetti economici, sociali e politici.

L'accordo commerciale dell'Unione europea con Mercosur è il più ambizioso e coinvolge un mercato di più di 700 milioni di persone. Oggi i rappresentanti dei 27 Paesi membri dell'Ue si riuniranno a Bruxelles per discutere le ultime modifiche dell'intesa, mentre la firma finale è attesa per la prossima settimana in Paraguay. Il testo definitivo dovrà avere la maggioranza qualificata e per questo almeno due dei grandi Paesi devono votare a favore. Dopo la conferma del voto contro da parte della Francia tutto resta nelle mani dell'Italia, che ha chiesto alcuni cambiamenti all'accordo definitivo. A dicembre, il governo italiano aveva detto di opporsi all'accordo ma dopo l'inserimento delle modifiche richieste dall'amministrazione di Giorgia Meloni ci sono indizi che oggi voterà a favore.

Accordo UE - Mercosur: le perplessità degli agricoltori, l'interesse degli industriali - Con il libero scambio tra Europa e Sud America, si teme un'invasione di merci agricole a basso costo con standard inferiori, ma potrebbero aprirsi nuovi mercati ... rainews.it

Ue: "Sul Mercosur offerte garanzie per il sostegno di tutti i Paesi" - Riteniamo che sia un accordo essenziale dal punto di vista economico, politico, strategico e diplomatico per l'Ue. ilmessaggero.it

Gli agricoltori protestano a Parigi, la Francia continua a essere contraria all'accordo di libero scambio. Dopo un'opposizione durata mesi, Roma è pronta a al via libera - facebook.com facebook

