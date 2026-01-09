La Russia ha condotto un ampio attacco contro obiettivi in Ucraina, impiegando il missile ipersonico Oreshnik. Questa operazione segue le accuse di Mosca riguardo a un attacco di Kiev alla residenza di Vladimir Putin. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con conseguenze ancora da valutare per la stabilità nella regione.

Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che la scorsa notte "in risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod, avvenuto la notte del 29 dicembre 2025, le Forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, tra cui il sistema missilistico terrestre a medio raggio Oreshnik, nonché droni d'attacco, contro obiettivi critici in Ucraina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik'

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, attacchi massicci su Kiev, a Leopoli un missile ipersonico Oreshnik, news in diretta

Leggi anche: "Testato un super missile ipersonico": cos'è e come funziona l'Oreshnik di Putin

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Russia: 28 droni ucraini su Mosca, chiusi tre aeroporti; Ucraina, Zelensky sostituisce il ministro della Difesa: sarà Mykhailo Fedorov; Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik'; Ucraina: Zelensky, ‘Mosca non ha giustificazioni attacchi a rete elettrica, vuole spezzarci’.

Ucraina: Mosca, 'lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik' - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ... iltempo.it