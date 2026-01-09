Ucraina | Mosca ' lanciato massiccio raid anche con missile ipersonico Oreshnik'

La Russia ha condotto un ampio attacco contro obiettivi in Ucraina, impiegando il missile ipersonico Oreshnik. Questa operazione segue le accuse di Mosca riguardo a un attacco di Kiev alla residenza di Vladimir Putin. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con conseguenze ancora da valutare per la stabilità nella regione.

Mosca, 9 gen. (Adnkronos) - La Russia ha lanciato un massiccio attacco, utilizzando il sistema missilistico Oreshnik, contro importanti strutture ucraine, in risposta al presunto attacco di Kiev alla residenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca, aggiungendo che la scorsa notte "in risposta all'attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod, avvenuto la notte del 29 dicembre 2025, le Forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali, tra cui il sistema missilistico terrestre a medio raggio Oreshnik, nonché droni d'attacco, contro obiettivi critici in Ucraina". 🔗 Leggi su Iltempo.it

