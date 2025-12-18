Testato un super missile ipersonico | cos' è e come funziona l' Oreshnik di Putin

Il super missile ipersonico Oreshnik, annunciato dal presidente bielorusso Lukashenko, rappresenta un avanzato sistema di difesa russo. Entrato in servizio in Bielorussia dal 17 dicembre, questo missile simbolizza un importante passo avanti nelle capacità militari, combinando tecnologia di ultima generazione e potenza dirompente. Ma cosa rende l’Oreshnik così innovativo e come funziona nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da ieri, 17 dicembre. Lo ha dichiarato nel suo discorso al popolo e al Parlamento bielorusso durante l'Assemblea popolare bielorussa a Minsk. "Le prime posizioni sono equipaggiate con il sistema missilistico Oreshnik; è arrivato ieri e sta entrando in servizio", ha dichiarato Lukashenko, citato da Ria Novosti. Da mesi si discute di questo nuovo vettore. Qualche mese fa è stato protagonista delle esercitazioni militari Z apad-2025 organizzate da Russia e Bielorussia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

