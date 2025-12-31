Mosca schiera i super missili Oreshnik in Bielorussia durante i negoziati | pericoli per l’Ucraina e l’Europa

Da secoloditalia.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia ha schierato i missili Oreshnik in Bielorussia, annunciando il loro ingresso in servizio di combattimento. Questa decisione, comunicata dal ministero della Difesa bielorusso, rappresenta un incremento delle capacità militari nella regione e solleva preoccupazioni per la stabilità in Ucraina e in Europa. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo degli sviluppi strategici nella zona.

La Russia ha schierato i “super missili” in Bielorussia e impaurito anche l’Europa. Da oggi, i missili Oreshnik sono “in servizio di combattimento”, come ha spiegato il ministero della Difesa bielorusso, confermando il compimento di tutte le azioni preliminari. «Dopo che il sistema missilistico è stato preparato per il suo dispiegamento designato. E dopo che la sua ispezione da parte di un gruppo congiunto completo è stata effettuata, un battaglione di lanciamissili Oreshnik ha iniziato a svolgere i compiti del suo servizio di combattimento nelle aree designate sul territorio del nostro Paese», hanno svelato i vertici militari dell’alleato numero 1 di Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

mosca schiera i super missili oreshnik in bielorussia durante i negoziati pericoli per l8217ucraina e l8217europa

© Secoloditalia.it - Mosca schiera i “super missili” Oreshnik in Bielorussia durante i negoziati: pericoli per l’Ucraina e l’Europa

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Putin schiera i missili Oreshnik in Bielorussia: “Impossibili da intercettare”

Leggi anche: Minaccia russa: i missili Oreshnik schierati in Bielorussia possono colpire l'Europa. Attacco di droni su Mosca, 600mila al buio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Putin, messaggio all'Europa: il super missile Oreshnik da oggi è più vicino.

mosca schiera super missiliRussia, segnale all’Europa: missili Oreshnik schierati in Bielorossia - Da oggi, i missili Oreshnik sono 'in servizio di combattimento', come annuncia il ministero della Difesa bie ... msn.com

mosca schiera super missiliGuerra in Ucraina, Putin schiera i missili Oreshnik in Bielorussia: “Impossibili da intercettare” - I missili Oreshnik entrano in "servizio attivo" in Bielorussia, alleata storica del Cremlino che confina con diversi Paesi Nato ... fanpage.it

mosca schiera super missiliMosca schiera missili in Bielorussia, nuova minaccia all'Europa - Mosca accusa l'Occidente di prepararsi alla guerra e sottolinea con determinazione le proprie intenzioni pacifiche, ma in concreto aumenta le sue capacità di aggressione militare: le immagini satellit ... ansa.it

La Russia schiera l'INARRESTABILE missile nucleare Oreshnik in Bielorussia: tutta l'Europa a port...

Video La Russia schiera l'INARRESTABILE missile nucleare Oreshnik in Bielorussia: tutta l'Europa a port...

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.