Mosca schiera i super missili Oreshnik in Bielorussia durante i negoziati | pericoli per l’Ucraina e l’Europa
La Russia ha schierato i missili Oreshnik in Bielorussia, annunciando il loro ingresso in servizio di combattimento. Questa decisione, comunicata dal ministero della Difesa bielorusso, rappresenta un incremento delle capacità militari nella regione e solleva preoccupazioni per la stabilità in Ucraina e in Europa. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo degli sviluppi strategici nella zona.
La Russia ha schierato i “super missili” in Bielorussia e impaurito anche l’Europa. Da oggi, i missili Oreshnik sono “in servizio di combattimento”, come ha spiegato il ministero della Difesa bielorusso, confermando il compimento di tutte le azioni preliminari. «Dopo che il sistema missilistico è stato preparato per il suo dispiegamento designato. E dopo che la sua ispezione da parte di un gruppo congiunto completo è stata effettuata, un battaglione di lanciamissili Oreshnik ha iniziato a svolgere i compiti del suo servizio di combattimento nelle aree designate sul territorio del nostro Paese», hanno svelato i vertici militari dell’alleato numero 1 di Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Guerra in Ucraina, Putin schiera i missili Oreshnik in Bielorussia: “Impossibili da intercettare”
Leggi anche: Minaccia russa: i missili Oreshnik schierati in Bielorussia possono colpire l'Europa. Attacco di droni su Mosca, 600mila al buio
Putin, messaggio all'Europa: il super missile Oreshnik da oggi è più vicino.
Russia, segnale all’Europa: missili Oreshnik schierati in Bielorossia - Da oggi, i missili Oreshnik sono 'in servizio di combattimento', come annuncia il ministero della Difesa bie ... msn.com
Guerra in Ucraina, Putin schiera i missili Oreshnik in Bielorussia: “Impossibili da intercettare” - I missili Oreshnik entrano in "servizio attivo" in Bielorussia, alleata storica del Cremlino che confina con diversi Paesi Nato ... fanpage.it
Mosca schiera missili in Bielorussia, nuova minaccia all'Europa - Mosca accusa l'Occidente di prepararsi alla guerra e sottolinea con determinazione le proprie intenzioni pacifiche, ma in concreto aumenta le sue capacità di aggressione militare: le immagini satellit ... ansa.it
La Russia schiera l'INARRESTABILE missile nucleare Oreshnik in Bielorussia: tutta l'Europa a port...
Droni sulla dacia di Putin, Mosca insiste, Kiev smentisce. Lo zar schiera i missili a 11 minuti dall’Ue. *** Gli Oreshnik a capacità nucleare sono in Bielorussia, affacciati sull’Europa. Il Cremlino insiste sull’attacco a una delle residenze di Putin. Zelensky: «Una - facebook.com facebook
"Sosteniamo il Governo quando si schiera con l'Ucraina" Alessia Morani a #4disera News x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.