Mosca schiera i super missili Oreshnik in Bielorussia durante i negoziati | pericoli per l’Ucraina e l’Europa

La Russia ha schierato i missili Oreshnik in Bielorussia, annunciando il loro ingresso in servizio di combattimento. Questa decisione, comunicata dal ministero della Difesa bielorusso, rappresenta un incremento delle capacità militari nella regione e solleva preoccupazioni per la stabilità in Ucraina e in Europa. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo degli sviluppi strategici nella zona.

La Russia ha schierato i “super missili” in Bielorussia e impaurito anche l’Europa. Da oggi, i missili Oreshnik sono “in servizio di combattimento”, come ha spiegato il ministero della Difesa bielorusso, confermando il compimento di tutte le azioni preliminari. «Dopo che il sistema missilistico è stato preparato per il suo dispiegamento designato. E dopo che la sua ispezione da parte di un gruppo congiunto completo è stata effettuata, un battaglione di lanciamissili Oreshnik ha iniziato a svolgere i compiti del suo servizio di combattimento nelle aree designate sul territorio del nostro Paese», hanno svelato i vertici militari dell’alleato numero 1 di Mosca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

