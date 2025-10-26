Guerra Ucraina-Russia news in diretta massiccio attacco russo su Kiev | morti e feriti Mosca testa missile nucleare Putin | Non esiste altro al mondo
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, 26 ottobre. Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Mosca testa nuovo missile nucleare, Burevestinik. Putin: "Non esiste al mondo missile analogo, le Forze armate russe proseguano nell'operazione militare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Lei è un cialtrone, la querelo". Bagarre in diretta tra l'inviata di Repubblica, Tonia Mastrobuoni, e il senatore del M5s Ettore Licheri sulla guerra Russia-Ucraina - Video - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Scrive fanpage.it
Trump: “Vedo Putin solo con un accordo, la Cina ci aiuti”. Dmitriev negli Usa. Raid russi in Ucraina - Secondo Reuters gli Stati Uniti stanno anche studiando la possibilità dell'uso degli asset russi per aiutare Kiev ... Riporta lastampa.it
Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: “Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse” - Crescono i segnali di apertura anche se non si fermano le ostilità: droni russi hanno attaccato Kharkiv ... Scrive fanpage.it