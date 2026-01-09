Nina Moric | Con Corona ho ucciso due bambini poi non ne abbiamo più parlato

Nina Moric ha reso pubblica una confessione shock durante il documentario ‘Io sono notizia’, affermando di aver ucciso due bambini. La sua dichiarazione ha suscitato grande scalpore e attenzione mediatica. Questo episodio solleva interrogativi sulla sua vicenda personale e sulla gestione di situazioni delicate e controverse. Di seguito, analizzeremo i dettagli emersi e il contesto di questa dichiarazione.

Milano, 9 gennaio 2026 - "Ho ucciso due bambini". La confessione terribile e spiazzante di Nina Moric arriva all'interno del documentario 'Io sono notizia'. Il documentario, disponibile da oggi venerdì 9 gennaio in streaming su Netflix, racconta la vita, l'ascesa e la discesa di Fabrizio Corona. E conseguentemente anche alcuni aspetti dell'esistenza dell'ex modella e showgirl croata che è stata sua moglie. Fabrizio Corona: "Capolavoro". "Questa cosa non l'ho mai raccontata a nessuno e non l'ha voluta mai raccontare lei a nessuno - commenta Fabrizio Corona -. E' una ferita che lei a differenza mia si porta dietro tanto.

