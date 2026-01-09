Nina Moric | Con Corona ho ucciso due bambini poi non ne abbiamo più parlato

Da quotidiano.net 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nina Moric ha reso pubblica una confessione shock durante il documentario ‘Io sono notizia’, affermando di aver ucciso due bambini. La sua dichiarazione ha suscitato grande scalpore e attenzione mediatica. Questo episodio solleva interrogativi sulla sua vicenda personale e sulla gestione di situazioni delicate e controverse. Di seguito, analizzeremo i dettagli emersi e il contesto di questa dichiarazione.

Milano, 9 gennaio 2026 - “Ho ucciso due bambini”. La confessione terribile e spiazzante di Nina Moric arriva all’interno del documentario ‘Io sono notizia’. Il documentario, disponibile da oggi venerdì 9 gennaio in streaming su Netflix, racconta la vita, l’ascesa e la discesa di Fabrizio Corona. E conseguentemente anche alcuni aspetti dell’esistenza dell’ex modella e showgirl croata che è stata sua moglie. Fabrizio Corona: “Capolavoro”. “Questa cosa non l’ho mai raccontata a nessuno e non l’ha voluta mai raccontare lei a nessuno - commenta Fabrizio Corona -. E’ una ferita che lei a differenza mia si porta dietro tanto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nina moric con corona ho ucciso due bambini poi non ne abbiamo pi249 parlato

© Quotidiano.net - Nina Moric: “Con Corona ho ucciso due bambini, poi non ne abbiamo più parlato”

Leggi anche: Calciomercato.com – Juventus, Vlahovic: "Futuro? Ne abbiamo parlato, ma non ci penso. Ho chiesto il cambio per un dolorino"

Leggi anche: “Abbiamo iniziato a picchiarci, ho visto il sangue. Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?'”: Boateng racconta la rissa con Livaja

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie 'Io sono notizia' da oggi su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; Fabrizio Corona confessa sui social: “Ho pianto per mio figlio”; Fabrizio Corona diventa una serie tv su Netflix: Ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene; ?Fabrizio Corona, il trailer della docuserie Netflix: «Nel seggiolino di Carlos nascosi 100mila euro in contanti».

nina moric corona hoLa storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio» - Nella docuserie compare anche Lele Mora, che raccontò di aver avuto una relazione con Corona e di avergl ... milano.corriere.it

Fabrizio Corona diventa una serie tv su Netflix: "Ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene" - Non credo in nulla", così si apre il trailer della serie " Fabrizio Corona - affaritaliani.it

Nina Moric compie 49 anni, com'era e com'è. L'amore per Fabrizio Corona, lo scontro con Belen e il passato difficile: «Ho avuto problemi con l'autolesionismo». Cosa fa oggi - Nel 1999 Nina Moric incontra Fabrizio Corona a un party esclusivo organizzato da Roberto Cavalli a Porto Cervo: lei è all’apice del successo, lui già un nome importante nella squadra di Lele Mora. leggo.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.