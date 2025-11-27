Nando portato via da un brutto male | aveva solo 30 anni

Napolitoday.it | 27 nov 2025

Un grande lutto ha colpito la comunità di Giugliano. Nando De Cristofaro è morto a 30 anni. A portarlo via è stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. La notizia ha scosso la città in provincia di Napoli. Amici e parenti, in queste ore di grande dolore, lo ricordano con affetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

