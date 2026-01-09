Uccise con un mix di farmaci la moglie e la suocera | confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato

La Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, per l’omicidio della moglie e della suocera. Amato è stato giudicato responsabile dell’uccisione di Isabella Linsalata e Giulia Tateo, entrambe morte tra il 2021 e 2021. La sentenza segue le indagini che hanno ricostruito l’uso di farmaci come causa dei decessi.

Anche per la Corte di assise di appello di Bologna Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, va condannato all’ergastolo per gli o micidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, deceduta 22 giorni prima della figlia. La decisione della Corte d’appello I giudici hanno infatti confermato la sentenza di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise con un mix di farmaci la moglie e la suocera: confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato Leggi anche: Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera: "Grido la mia innocenza" Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, ergastolo per l'ex medico della Virtus Giampaolo Amato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Uccise con un mix di farmaci la moglie e la suocera: confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato - L'ex medico della Virtus condannato all’ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, d ... gazzettadelsud.it

Ergastolo confermato per Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera: "Grido la mia innocenza" - La Corte d'Assise d'appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, dopo una camera di consiglio durata quattro ore ha confermato la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, il ... today.it

'Uccise moglie e suocera', respinta la richiesta di perizia - Non ci sarà una nuova perizia tecnica sulle cause delle morti delle vittime nel processo a Giampaolo Amato, ex medico della Virtus basket e oftalmologo, condannato in primo grado all'ergastolo per gli ... ansa.it

Torturò e uccise la moglie nell'Ascolano, processo al via. Difesa, danni cerebrali su imputato da farmaci e droga. Parte civile, "giustizia" #ANSA - facebook.com facebook

Torturò e uccise la moglie nell'Ascolano, processo al via. Difesa, danni cerebrali su imputato da farmaci e droga. Parte civile, "giustizia" #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.