Ergastolo confermato per Giampaolo Amato l' ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera | Grido la mia innocenza
La Corte d’Assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus e oculista, riconfermando la sentenza di primo grado. Amato, che aveva già dichiarato la propria innocenza, è stato condannato per aver ucciso sua moglie e sua suocera. La decisione è stata presa dopo una camera di consiglio durata quattro ore.
La Corte d'Assise d'appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Stigliano, dopo una camera di consiglio durata quattro ore ha confermato la condanna all'ergastolo per Giampaolo Amato, il 66enne ex medico della Virtus pallacanestro e oculista che in primo grado era stato condannato. 🔗 Leggi su Today.it
