Ergastolo confermato per Giampaolo Amato l' ex medico della Virtus che uccise moglie e suocera | Grido la mia innocenza

La Corte d’Assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna all’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus e oculista, riconfermando la sentenza di primo grado. Amato, che aveva già dichiarato la propria innocenza, è stato condannato per aver ucciso sua moglie e sua suocera. La decisione è stata presa dopo una camera di consiglio durata quattro ore.

Uccise con un mix di farmaci la moglie e la suocera: confermato l'ergastolo per Giampaolo Amato - L'ex medico della Virtus condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni

Omicidio di moglie e suocera, ergastolo bis per il medico Giampaolo Amato - Attesa a ore la decisione di secondo grado per Giampaolo Amato accusato di avere ucciso Isabella Linsalata e Giulia Tateo.

