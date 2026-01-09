Omicidio di moglie e suocera ergastolo per l' ex medico della Virtus Giampaolo Amato

La Corte di assise di Bologna ha confermato l’ergastolo per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, condannato per l’omicidio della moglie e della suocera. La sentenza si basa sull’impianto accusatorio che attribuisce all’uomo l’uccisione di Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, e della suocera Giulia Tateo, deceduta 22 giorni prima. La decisione conclude un procedimento iniziato con l’obiettivo di fare luce su i tragici eventi

Ergastolo confermato. La Corte di assise di appello di Bologna ha condiviso l'impianto accusatorio deciso in primo grado per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, accusato di avere ucciso la moglie Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, morta tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, deceduta 22 giorni prima della figlia. I giudici hanno infatti confermato la sentenza di primo grado, accogliendo la richiesta della Procura generale. Stando all'accusa, le due donne sono state assassinate con un mix di farmaci. "Due sono le parole chiave di questa vicenda - l'inizio della requisitoria del procuratore generale Ciro Cascone, che ha chiesto la conferma del carcere a vita - parole poco usate e poco conosciute: Midazolam e Sevoflurano.

