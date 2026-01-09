Uccide un 43enne in casa e lo abbandona in strada i familiari dell'indagato | Eravamo lì ma non sappiamo nulla
Nouri Hedhili è stato arrestato per l’omicidio di Hassan Matried, avvenuto in una casa di Milano. Secondo le dichiarazioni della famiglia dell’indagato, moglie e figlie erano presenti al momento dei fatti ma affermano di non aver assistito a nulla. La vicenda è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità, mentre si cercano ulteriori dettagli sulla dinamica dell’episodio.
Nouri Hedhili è stato arrestato per l'omicidio di Hassan Matried. Interrogate, la moglie e le 3 figlie hanno dichiarato di trovarsi in casa con i due uomini alla morte del 43enne, ma di "non aver visto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
