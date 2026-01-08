Uccide un 43enne in casa e lo abbandona in strada dopo 19 ore Nouri Hedhili non risponde al gip Domani l'autopsia

Nouri Hedhili, accusato dell’omicidio di Hassan Matried, ha scelto di non rispondere al gip durante l’interrogatorio. Il 43enne è stato arrestato dopo aver ucciso l’uomo in casa e averlo abbandonato in strada circa 19 ore dopo. Domani si svolgerà l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso sulla dinamica dell’evento.

