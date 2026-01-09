Turismo a San Miniato futuro e duelli | Il Comune si difende con parole spot

A San Miniato, il settore del turismo e le strategie di promozione sono al centro di un acceso dibattito politico. Il Comune si impegna a comunicare le proprie idee attraverso messaggi mirati, mentre le discussioni sulla crescita e le scelte future continuano a dividere le forze politiche locali. In questo contesto, si riflette sulle sfide e le opportunità per lo sviluppo sostenibile della città.

Turismo, strategice di crescita e scelte per San Miniato Promozione restano terreno di duro scontro politico a San Miniato. Alle parole di sindaco, vice e presidente della Fondazione Spa, replica ancora con un attacco Forza Italia. "Le parole dell'amministrazione sembrano più un esercizio di autoassoluzione che una risposta nel merito. Perché dietro parole come "strategico", "condiviso" e "capitale regionale" continuano a mancare dati strutturali, risultati misurabili e – soprattutto – un reale coinvolgimento della città. Si parla di condivisione, ma con chi? – attaccano gli azzurri – - Con le categorie economiche, gli operatori turistici, i commercianti e i residenti il confronto è stato episodico, quando non del tutto assente.

