La salute si difende anche con le parole

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai linguaggi con cui dialogare con le nuove generazioni, alle strategie per disinnescare le fake news. Dai dati e dalle statistiche che possono illuminare o distorcere la realtà, fino allo storytelling che può trasformare la scienza in un racconto condiviso senza intaccarne la verità. Con lo sguardo rivolto a un futuro dominato dall’Ia. Sono stati questi i temi al centro della prima giornata dell’ Health journalism forum (Hjf), la prima manifestazione italiana dedicata a ridefinire i confini dell’ informazione sanitaria che ha preso il via ieri al Talent Garden di Roma. Nato da un’idea di llario Vallifuoco, già founder e director del Brand Journalism Festival, e promosso dalla startup Social Reporters, il Forum – che ha ricevuto il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Lazio e di Ferpi – promuove il dialogo tra istituzioni, media e aziende pharma per una comunicazione responsabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la salute si difende anche con le parole

© Quotidiano.net - "La salute si difende anche con le parole"

Contenuti che potrebbero interessarti

salute difende parole"La salute si difende anche con le parole" - Dai linguaggi con cui dialogare con le nuove generazioni, alle strategie per disinnescare le fake news. Scrive quotidiano.net

salute difende parole‘Le parole per dirlo’, nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute - Meno di un cittadino europeo su due comprende davvero una notizia sulla salute. Segnala msn.com

TikTok Italia: salute mentale, Manifesto con Parole O_Stili e Polizia di Stato - In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, TikTok Italia, Parole O_Stili e Polizia di Stato presentano il Manifesto #BodyNeutrality: una guida ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Salute Difende Parole