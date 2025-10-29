Dai linguaggi con cui dialogare con le nuove generazioni, alle strategie per disinnescare le fake news. Dai dati e dalle statistiche che possono illuminare o distorcere la realtà, fino allo storytelling che può trasformare la scienza in un racconto condiviso senza intaccarne la verità. Con lo sguardo rivolto a un futuro dominato dall’Ia. Sono stati questi i temi al centro della prima giornata dell’ Health journalism forum (Hjf), la prima manifestazione italiana dedicata a ridefinire i confini dell’ informazione sanitaria che ha preso il via ieri al Talent Garden di Roma. Nato da un’idea di llario Vallifuoco, già founder e director del Brand Journalism Festival, e promosso dalla startup Social Reporters, il Forum – che ha ricevuto il patrocinio della Commissione Europea, della Regione Lazio e di Ferpi – promuove il dialogo tra istituzioni, media e aziende pharma per una comunicazione responsabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "La salute si difende anche con le parole"