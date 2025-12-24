Turismo in Trentino Maurizio Osti | Presenze in crescita la vera sfida è la qualità dell’accoglienza
"Nonostante il buon andamento delle presenze nel 2025 e la crescita della domanda internazionale, ribadiamo che la vera sfida resta la qualità dell'accoglienza: standard elevati, professionalità e sicurezza rappresentano fattori decisivi per mantenere la competitività del Trentino, anche in vista. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
CONFCOMMERCIO - TRENTINO APPARTAMENTI * LINEE STRATEGICHE 2026: PRESIDENTE OSTI, «RUOLO EXTRALBERGHIERO, GUARDIAMO CON INTERESSE ALLA RIFORMA LEGGE PAT.
A Trento su 600 strutture ricettive 500 sono appartamenti privati - A dirlo è Maurizio Osti, presidente dell'associazione Trentino Appartamenti, che conferma un avvio di stagione solido. rainews.it
Artigiano in Fiera, inaugurato stand del Trentino - È stato inaugurato ufficialmente questa mattina lo stand del Trentino alla 30esima edizione de L'Artigiano in ... adnkronos.com
Fino al 26 aprile, in vista delle Olimpiadi, a Castel Pergine una mostra ripercorre la storia dello sci e del turismo invernale, all'ombra del maniero trentino. x.com
