Il Senato Usa approva la risoluzione per limitare Trump in Venezuela
Il Senato degli Stati Uniti, con una maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione volta a limitare le azioni militari di Donald Trump contro il Venezuela. La decisione richiede l’autorizzazione del Congresso prima di intraprendere ulteriori interventi militari, segnando un passo importante nel controllo delle decisioni di politica estera del presidente.
Il Senato, a maggioranza repubblicana, approva la risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro il Venezuela senza l’autorizzazione del Congresso avanza in Senato. Con 52 voti a favore e 47 contrari i senatori hanno inflitto un colpo al presidente. Cinque repubblicani hanno votato insieme ai democratici per limitare Trump. Il provvedimento va ora alla Camera,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
