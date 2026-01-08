Il Senato approva una risoluzione per limitare i poteri di Trump in Venezuela
Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione bipartisan volta a limitare i poteri di Donald Trump riguardo a eventuali azioni militari contro il Venezuela, richiedendo l’autorizzazione del Congresso prima di intraprendere nuove operazioni. La decisione riflette l’intento di rafforzare il ruolo legislativo nelle decisioni di politica estera e sicurezza nazionale.
Il Senato degli Stati Uniti ha approvato giovedì l’avanzamento di una risoluzione bipartisan che punta a impedire a Donald Trump di intraprendere nuove azioni militari contro il Venezuela senza l’autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 52 voti favorevoli e 47 contrari. Oltre a tutti i democratici, hanno votato a favore anche cinque senatori repubblicani, un’ulteriore prova del malcontento all’interno della base del presidente al Congresso. I repubblicani dissidenti riaffermano il ruolo costituzionale del Congresso. La risoluzione arriva dopo il blitz ordinato da Trump nel fine settimana, che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, trasferito poi a New York per essere processato con l’accusa di narcotraffico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
