Trump in crisi di consensi | la middle class pessimista per il 2026 sconta il caro-vita E l’invasione del Venezuela spacca gli elettori
L’attuale situazione politica negli Stati Uniti vede un calo di consensi per Donald Trump, influenzato dal pessimismo della middle class e dai problemi legati al caro-vita. La controversa operazione militare in Venezuela contribuisce a dividere l’opinione pubblica, con solo un terzo degli americani che la approva. Questi elementi riflettono una crescente inquietudine nel paese, anticipando possibili sviluppi nel panorama politico per il 2026.
L’attacco militare in Venezuela spacca la popolazione Usa – con solo un terzo dei cittadini che approva l’operazione militare – e in generale il consenso per il presidente Donald Trump resta in calo a livello nazionale, seppure con qualche recente miglioramento. Il trend resta comunque in netta discesa rispetto all’entusiasmo post-elettorale del 2024, e si tratta del momento più difficile del suo secondo mandato in termini di consenso. Secondo le rilevazioni di Gallup e Rasmussen Reports pubblicate nella prima settimana di gennaio 2026, l’approvazione oscilla tra il 36% e il 43% (uno dei dati più bassi per un presidente all’inizio del suo secondo anno), mentre la disapprovazione raggiunge il 54-60%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
