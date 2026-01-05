Trump e la politica dei blitz | l’invasione lampo in Venezuela scavalcando il Congresso È la democrazia ultra-rapida a colpi di decreto

L'intervento di Trump in Venezuela ha segnato un’azione rapida, bypassando il Congresso e adottando una strategia di intervento lampo. Questa modalità, definita “democrazia ultra-rapida”, si traduce in decisioni immediate attraverso decreti, riducendo il ruolo delle istituzioni tradizionali. Nel frattempo, l’uso delle monete da un cent, ormai in declino a causa dei pagamenti elettronici, riflette i cambiamenti nel sistema monetario e nel modo di gestire le transazioni quotidiane.

Travolte dai pagamenti elettronici, le monete da un cent con il volto di Abraham Lincoln non servono più e non vanno coniate più. Lo ha deciso Donald Trump, da solo, scavalcando anni di dibattito parlamentare. Che la Costituzione riservi il potere di conio al Congresso, poco importa: il governo decide la quantità di monete in circolazione, e quella quantità è zero. Un po' come per le multe per le emissioni nocive (legge approvata nel 1990): adesso la multa è di zero dollari, non serve passare dal dibattito parlamentare per abrogarla. Non è una novità, in America o altrove, che i tempi legislativi siano più lunghi di quelli esecutivi.

Il blitz di Trump in Venezuela allontana la pace (già difficile) in Ucraina. Il giudizio dei diplomatici - Massolo, Minuto Rizzo, Tocci, Pontecorvo analizzano l’assalto a Caracasa e la deposizione e l’arresto di Maduro: questi sono gli esiti del vetice di Anchorage. milanofinanza.it

La politica demo-imperialista di #Donald #Trump. Il commento di Massimo Lodi su Malpensa24 - facebook.com facebook

Il racconto dei primi 12 mesi di Donald Trump alla Casa Bianca in uno speciale condotto da Alessio Orsingher. Un anno che ha ridefinito la politica americana e gli equilibri globali. Rivedi 'Tutto Trump - Un anno da Presidente' x.com

