Trump in tour per convincere gli elettori che il costo della vita è sotto controllo e i prezzi scendono Ma i dati lo smentiscono

Donald Trump sta attraversando gli Stati Uniti in tour per sostenere che il costo della vita è sotto controllo e che i prezzi stanno diminuendo. Tuttavia, i dati ufficiali contraddicono queste affermazioni, evidenziando una realtà diversa rispetto alle dichiarazioni del leader. Un confronto tra le parole di Trump e l’andamento reale dell’economia americana emerge in questa fase politica.

" America is back". "I prezzi stanno calando molto". "Stiamo battendo l'inflazione che hanno creato" i democratici. "L'industria dell'acciaio è salva". Donald Trump mercoledì ha iniziato dalla Pennsylvania un tour per gli Stati Uniti che secondo Axios dovrebbe continuare fino alle elezioni di midterm del prossimo anno. Obiettivo, convincere gli americani che il loro problema più sentito, la cosiddetta " affordability " – vale a dire il costo della vita fuori controllo – è una bufala. A dispetto di quel che dice il conto in banca. Vasto programma e segno di un nervosismo crescente alla Casa Bianca.

