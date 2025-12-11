Trump in tour per convincere gli elettori che il costo della vita è sotto controllo e i prezzi scendono Ma i dati lo smentiscono

Ilfattoquotidiano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump sta attraversando gli Stati Uniti in tour per sostenere che il costo della vita è sotto controllo e che i prezzi stanno diminuendo. Tuttavia, i dati ufficiali contraddicono queste affermazioni, evidenziando una realtà diversa rispetto alle dichiarazioni del leader. Un confronto tra le parole di Trump e l’andamento reale dell’economia americana emerge in questa fase politica.

“ America is back”. “I prezzi stanno calando molto”. “Stiamo battendo l’inflazione che hanno creato” i democratici. “L’industria dell’acciaio è salva”. Donald Trump mercoledì ha iniziato dalla Pennsylvania un tour per gli Stati Uniti che secondo Axios dovrebbe continuare fino alle elezioni di midterm del prossimo anno. Obiettivo, convincere gli americani che il loro problema più sentito, la cosiddetta “ affordability ” – vale a dire il costo della vita fuori controllo – è una bufala. A dispetto di quel che dice il conto in banca. Vasto programma e segno di un nervosismo crescente alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump in tour per convincere gli elettori che il costo della vita 232 sotto controllo e i prezzi scendono ma i dati lo smentiscono

© Ilfattoquotidiano.it - Trump in tour per convincere gli elettori che il costo della vita è sotto controllo e “i prezzi scendono”. Ma i dati lo smentiscono

trump tour convincere elettoriTrump in tour per convincere gli elettori che il costo della vita è sotto controllo e “i prezzi scendono”. Ma i dati lo smentiscono - Il tour elettorale di Trump parte con dati falsi sul costo della vita, mentre gli americani faticano con spesa, bollette e benzina ... Da ilfattoquotidiano.it

trump tour convincere elettoriTrump: “Ora gli europei vogliono copiarci sui dazi” - Il presidente in Pennsylvania reagisce alle critiche sull’economia: il 36% è deluso dalla sua gestione e lui attacca la Fed sui tassi ... Scrive repubblica.it