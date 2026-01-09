Trump | C’è un solo limite ai miei poteri | la mia moralità

Da periodicodaily.com 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha dichiarato che il solo limite ai suoi poteri è rappresentato dalla sua moralità e dalla sua capacità mentale. Questa affermazione evidenzia una visione personale del controllo e dei limiti del proprio ruolo. Le sue parole suscitano riflessioni sul rapporto tra potere, etica e responsabilità in ambito politico.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che “c’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità, la mia mente. Sono le uniche cose che possono fermarmi”. Trump al NYT: “C’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità” In un’intervista al New York Times, il presidente americano Donald Trump, rispondendo ad una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

trump c8217232 un solo limite ai miei poteri la mia moralit224

© Periodicodaily.com - Trump: “C’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità”

Leggi anche: “La fidanzata di mio figlio si è fatta dare la mia carta di credito e ora spende tutti i miei soldi. Come faccio a metterle un limite?”: lo sfogo di una mamma è virale su Reddit

Leggi anche: "Chiedo scusa a mia moglie e ai miei figli"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trump e il decreto per la doccia: niente limite al consumo di acqua - Visto lo stress di questi giorni causato dai dazi, con i mercati mondiali a picco e gli americani impanicati davanti al rischio di una recessione, cosa c’è di più rilassante di una doccia calda? ilmessaggero.it

Trump Can’t Threaten Iran Without Indicting Himself Now

Video Trump Can’t Threaten Iran Without Indicting Himself Now

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.