Trump | C’è un solo limite ai miei poteri | la mia moralità

Donald Trump ha dichiarato che il solo limite ai suoi poteri è rappresentato dalla sua moralità e dalla sua capacità mentale. Questa affermazione evidenzia una visione personale del controllo e dei limiti del proprio ruolo. Le sue parole suscitano riflessioni sul rapporto tra potere, etica e responsabilità in ambito politico.

