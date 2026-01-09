Trump | C’è un solo limite ai miei poteri | la mia moralità
Donald Trump ha dichiarato che il solo limite ai suoi poteri è rappresentato dalla sua moralità e dalla sua capacità mentale. Questa affermazione evidenzia una visione personale del controllo e dei limiti del proprio ruolo. Le sue parole suscitano riflessioni sul rapporto tra potere, etica e responsabilità in ambito politico.
Il presidente americano Donald Trump ha affermato che “c’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità, la mia mente. Sono le uniche cose che possono fermarmi”. Trump al NYT: “C’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità” In un’intervista al New York Times, il presidente americano Donald Trump, rispondendo ad una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: “La fidanzata di mio figlio si è fatta dare la mia carta di credito e ora spende tutti i miei soldi. Come faccio a metterle un limite?”: lo sfogo di una mamma è virale su Reddit
Leggi anche: "Chiedo scusa a mia moglie e ai miei figli"
Trump e il decreto per la doccia: niente limite al consumo di acqua - Visto lo stress di questi giorni causato dai dazi, con i mercati mondiali a picco e gli americani impanicati davanti al rischio di una recessione, cosa c’è di più rilassante di una doccia calda? ilmessaggero.it
Trump Can’t Threaten Iran Without Indicting Himself Now
#Trump al New York Times: «C’è un solo limite ai miei poteri: la mia moralità, la mia mente. Sono le uniche cose che possono fermarmi. Non ho bisogno del diritto internazionale». - facebook.com facebook
Trump al @nytimes: "L'unico limite ai miei poteri globali è la mia moralità, la mia mente. È l'unica cosa che può fermarmi. Non ho bisogno del diritto internazionale. Non sto cercando di fare del male alle persone". x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.