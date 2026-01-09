Truffava gli anziani fingendosi Carabiniere | la Procura vince il ricorso 52enne resta in carcere

La Procura ha ottenuto il via libera a mantenere in carcere un uomo di 52 anni, originario di Napoli, coinvolto in truffe ai danni di anziani. Si tratta di un truffatore seriale che si era finto carabiniere per ingannare le vittime. La decisione conclude temporaneamente un procedimento giudiziario che mira a tutelare le persone più vulnerabili da questo tipo di raggiri.

Si è chiuso ieri il cerchio giudiziario - almeno in questa prima fase - intorno a un truffatore seriale di cinquantadue anni, originario del Napoletano, specializzato nei raggiri ai danni delle persone anziane. L'uomo è stato raggiunto in carcere dall'ordinanza definitiva che ne dispone la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Truffa anziani fingendosi carabiniere, 37enne casertano fermato in 'trasferta' in Sardegna

Leggi anche: Individuata la gang che truffava gli anziani, l'operazione partita dalla Liguria | Video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milano, rapine e truffe ad anziani con tecnica finto carabiniere: 21 misure cautelari - Avvicinavano gli anziani di rientro a casa fingendosi carabinieri, con una scusa entravano negli appartamenti e dopo pochi minuti ne uscivano con oro e gioielli da rivendere in Italia e all’estero. adnkronos.com

Stava derubando un'anziana fingendosi carabiniere ma è stato arrestato con i gioielli in mano - Travestito da carabiniere si era introdotto in casa di una pensionata di Palermo e tentato di rubarle gioielli e preziosi dal valore di 10mila euro, ma sulla porta ha trovato gli uomini in divisa che ... rainews.it

Sorgono, tenta truffa ad anziani fingendosi carabiniere - Un uomo di 33 anni, originario di Cava de' Tirreni, è stato identificato e denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Sorgono, per i reati di tentata truffa e sostituzione di ... ansa.it

Truffe agli anziani, smantellata rete con base a Napoli

Napoli, sgominata banda di truffatori: 7 arresti e 4 obblighi di dimora Operazione della Procura di Napoli: smantellata organizzazione che truffava anziani in diverse province italiane, ricavando oltre 200mila euro Approfondisci: https://puntomagazine.it/2026/01 - facebook.com facebook