Individuata la gang che truffava gli anziani l' operazione partita dalla Liguria | Video

Un'operazione condotta in Liguria ha smantellato una gang specializzata in truffe agli anziani, responsabile di circa 33 tentativi e di un giro d'affari di circa 300 mila euro. Parte dei proventi illeciti sono stati sequestrati, tra cui 120 mila euro nascosti in uno scaldabagno, evidenziando l'entità e la pericolosità dell'organizzazione criminale.

33 truffe agli anziani per un giro di affari di circa 300mila euro, parte dei quali recuperati: 120mila euro in contanti sono stati trovati nascosti in uno scaldabagno. Questo il bottino di un'organizzazione criminale agiva in varie città d’Italia, tra cui Genova e Chiavari. Il sistema era ben rodato, i criminali adescavano le loro vittime "via telefono, fingendosi carabinieri, e a conoscenza dei nomi dei figli e dei nipoti, prospettavano arresti, incidenti, denunce e cauzioni per evitare il carcere". Ilsecoloxix.it

