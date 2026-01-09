Truffa ai danni di un’anziana | denunciato 50enne napoletano

Un uomo di 50 anni di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri di Montoro per aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana. L’indagine ha portato all’identificazione e alla contestazione del reato di truffa aggravata, contribuendo a tutelare la sicurezza delle vittime sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia sporta da un’80enne del posto, la quale ha riferito che un uomo, spacciandosi per un operatore finanziario, l’avrebbe avvicinata nei pressi della propria abitazione. Mediante artifizi e raggiri, il presunto truffatore l’avrebbe indotta a credere di vantare un credito di una cospicua somma di denaro nei confronti del figlio. Con tale pretesto, l’uomo si sarebbe fatto consegnare la somma di 300 euro, allontanandosi subito dopo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa ai danni di un’anziana: denunciato 50enne napoletano Leggi anche: Pietradefusi, truffa ai danni di un'anziana: denunciato 17enne Leggi anche: Truffa ai danni di un'anziana, un arresto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Montoro, truffa ai danni di un’anziana: identificato e denunciato dai Carabinieri il presunto responsabile - I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. irpinianews.it

Truffa anziana in Val Gardena: denunciato 20enne di Acerra - I Carabinieri di Ortisei e Acerra hanno denunciato un giovane di 20 anni per truffa telefonica ai danni di un'anziana in Val Gardena. cronachedellacampania.it

Giovane denunciato per truffa ai danni di un'anziana in val Gardena - I Carabinieri di Ortisei hanno denunciato a piede libero un giovane di poco più di vent'anni, residente in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di una truffa telefonica ai danni di un'anziana re ... msn.com

Arrestato 33enne per tentata truffa ai danni di una donna di 73 anni - facebook.com facebook

Scoperta maxi truffa da 30 milioni di euro ai danni dell'Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze: nove fermati x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.