Pietradefusi truffa ai danni di un' anziana | denunciato 17enne

Contrasto alle truffe: un’altra operazione è stata condotta ieri nell’ambito di un’azione coordinata tra i reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri e la Questura di Avellino, finalizzata a prevenire e reprimere l’odioso crimine ai danni di anziani.È il primo pomeriggio, quando a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Pietradefusi, truffa ai danni di un'anziana: denunciato 17enne

