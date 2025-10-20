Terni truffa del finto nipote ad un' anziana | finge di caderci e chiama la polizia Due nordafricani arrestati in flagrante

Nel primo pomeriggio di sabato 18 ottobre, la Polizia di Stato di Terni ha arrestato in flagranza di reato due giovani - di origine nordafricana - ritenuti responsabili di una truffa ai danni di un’anziana residente in città.L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta al numero di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

