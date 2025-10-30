Truffa ad anziano 21enne arrestato a Napoli dalla Polizia
Tempo di lettura: 2 minuti Sulla sua carta prepagata erano stati accreditati due bonifici da 4500 euro ciascuno. Ma agli agenti che lo hanno bloccato nei pressi di un ufficio postale di San Giovanni a Teduccio non ha saputo dare alcune spiegazioni. In manette è così finito un giovane di 21 anni perché sospettato di aver commesso una truffa ad un pensionato residente nella provincia di Modena. Ad intervenire sono stati gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, anche grazie alla segnalazione da parte di personale di Poste Italiane. Il 21enne è stato trovato in possesso di numerose carte Postepay; una di queste, già segnalata nelle banche dati di polizia per un tentativo di truffa ad anziani per circa 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una truffa sventata grazie all’intuito di un poliziotto del Commissariato Vomero. Durante il servizio, l’agente Francesco ha capito che un anziano era appena caduto nella rete di un finto Carabiniere, che gli aveva chiesto un bonifico da 60mila euro per presunt - facebook.com Vai su Facebook
Casalnuovo, truffa del finto nipote: anziana salvata dai Poliziotti, arrestato 21enne - La vittima ha raccontato che, poco prima, era stata contattata da un soggetto che, spacciandosi per suo nipote, le aveva chiesto di consegnare alcuni monili in oro ad un suo “amico” ... Da ilmeridianonews.it
Casalnuovo, truffa un’anziana fingendosi carabiniere: arrestato 21enne - CASALNUOVO DI NAPOLI – Si è conclusa con un arresto l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di un’anziana, messo in atto da un giovane napoletano che si Casalnuovo di Napoli, truffa un’anziana fingend ... Riporta marigliano.net
Prato, con la truffa del finto carabiniere prova a derubare due anziani: preso giovane residente a Napoli - Una coppia di anziani coniugi di 80 anni di Prato ha contribuito a far arrestare un truffatore che, fingendosi appartenente all’arma dei carabinieri, tentava di estorcere loro denaro con ... Lo riporta msn.com