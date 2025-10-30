truffa ad anziano 21enne arrestato a napoli dalla polizia

Tempo di lettura: 2 minuti Sulla sua carta prepagata erano stati accreditati due bonifici da 4500 euro ciascuno. Ma agli agenti che lo hanno bloccato nei pressi di un ufficio postale di San Giovanni a Teduccio non ha saputo dare alcune spiegazioni. In manette è così finito un giovane di 21 anni perché sospettato di aver commesso una truffa ad un pensionato residente nella provincia di Modena. Ad intervenire sono stati gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, anche grazie alla segnalazione da parte di personale di Poste Italiane. Il 21enne è stato trovato in possesso di numerose carte Postepay; una di queste, già segnalata nelle banche dati di polizia per un tentativo di truffa ad anziani per circa 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

