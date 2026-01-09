Trovato morto in casa dopo giorni | dramma della solitudine a Lanciano

A Lanciano, un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, dopo diversi giorni. La scoperta evidenzia il dramma della solitudine e l’importanza di un supporto costante per le persone anziane. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che si presume risalga a qualche giorno prima.

Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione a Lanciano. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima. L'allarme è scattato nella mattinata di mercoledì in un palazzo di via Della Pace, nelle vicinanze del cimitero. Sono stati i condomini ad allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Dramma della solitudine: 78enne trovato morto in casa dopo giorni Leggi anche: Dramma della solitudine a Pedara, uomo trovato morto in casa dopo tre anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Valbrona, trovato morto in casa dopo giorni di silenzio: aveva 64 anni; Tragedia della solitudine in Barriera di Milano: trovato senza vita in casa un 80enne; Non risponde ai vicini, l'anziano trovato morto in casa dopo un malore; Carlo Luigi Montalbetti morto in casa, indagata la moglie per omicidio. Canicattì, pensionato trovato morto in casa: inutili i soccorsi - È stato così necessario l’intervento dei soccorritori che, nella serata di ieri, hanno fatto la tragica scoperta. scrivolibero.it

Uccide un 43enne in casa e lo abbandona in strada dopo 19 ore, Nouri Hedhili non risponde al gip. Domani l’autopsia - Si è avvalso della facoltà di non risponde alle domande del gip Nouri Hedhili, il 43enne arrestato per l'omicidio di Hassan Matried, trovato morto a ... fanpage.it

Londra, 31enne italiano trovato morto in casa: cordoglio in Abruzzo e Puglia - Nell’abitazione sono intervenute anche le autorità locali per gli accertamenti del caso, mentre le cause precise del decesso saranno ... giornaledipuglia.com

Giallo a Roma, uomo trovato morto nell’androne di un palazzo link nel primo commento - facebook.com facebook

Arrestato il presunto killer del barista trovato morto a #Venezia la notte di San Silvestro. Si tratterebbe di un agente della Polizia locale fermato vicino al luogo dove era il corpo. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8gennaio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.