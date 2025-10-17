Dramma della solitudine a Pedara uomo trovato morto in casa dopo tre anni
È stato trovato morto nella propria abitazione un uomo di 86 anni, di cui non si avevano notizie da almeno tre anni. Il corpo, in stato di mummificazione, è stato rinvenuto in un appartamento di una palazzina di tre piani. Lo riporta l'Agi. A lanciare l’allarme è stato il capo condominio, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
DRAMMA DELLA SOLITUDINE I Un uomo di 49 anni è stato trovato morto nella sua abitazione ad Altomonte, mentre la compagna 45enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza. - facebook.com Vai su Facebook
Cadavere mummificato di anziano trovato in un appartamento a Pedara - Ad allertare carabinieri e vigili del fuoco l'amministratore del condominio dove l'86enne risiedeva ... rainews.it scrive
Dramma della solitudine nel Catanese: 86enne trovato morto in casa, non si avevano sue notizie da tre anni - Nel centro in provincia di Catania, è stato ritrovato senza vita un uomo di 86 anni. Da msn.com
Tragedia della solitudine, trovato mummificato il corpo di un 87enne - CATANIA – Il corpo mummificato di un 87enne, di cui non si avevano notizie da anni, è stato trovato nella sua abitazione di Pedara, nel Catanese. Da livesicilia.it