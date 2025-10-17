Dramma della solitudine | 78enne trovato morto in casa dopo giorni

COPERTINO – Arriva da Copertino l’ultimo dramma della solitudine con il ritrovamento nel centro della città di un 78enne del posto, morto in casa probabilmente da tempo e rinvenuto dopo diversi giorni.La segnalazione sarebbe partita dalla preoccupazione di alcuni vicini, insospettiti dall’assenza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

