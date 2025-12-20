Tanti morti e feriti Terribile incidente ferroviario la scena agghiacciante

C’è il buio, il rumore ritmato delle ruote sui binari, i passeggeri che dormono o fissano il telefono. Poi, all’improvviso, un boato nel cuore della foresta. Il treno sobbalza, i vagoni si inclinano, qualcuno urla. Quando tutto si ferma, fuori dai finestrini si apre una scena che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Siamo nel nord-est dell’India, lungo una delle tratte più suggestive – e allo stesso tempo più delicate – del Paese. Un convoglio passeggeri partito dal remoto Stato di Mizoram e diretto verso Nuova Delhi sta attraversando una zona boscosa dell’Assam, terra di giungle, nebbia mattutina e di una delle più grandi popolazioni di elefanti selvatici di tutta l’India. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “In fin di vita”. Incidente spaventoso in Italia, scena agghiacciante: il bilancio è terribile

Leggi anche: “Tutti morti”. Italia, incidente spaventoso all’alba: la scena agghiacciante davanti ai soccorsi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sparatoria alla Brown University negli Stati Uniti, 2 studenti morti e 9 feriti; Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: due morti e 8 feriti gravi; Attacco aereo in Myanmar prima delle elezioni, colpito un ospedale: diversi morti, si teme la strage.

Usa, sparatoria alla Brown University: 2 studenti morti e 9 feriti - Fiori e candele davanti alla Brown University, a Providence, nel Rhode Island, e una veglia di preghiera con tanti studenti per ricordare le vittime, due ragazzi morti e nov ... quotidiano.net