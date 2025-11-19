Lavori nella stazione centrale di Napoli Modifiche alla circolazione dei treni

Cilentoreporter.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle ore 23.00 di venerdì 21 novembre alle ore 15.00 di domenica 23 novembre per consentire nuovi lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

lavori nella stazione centrale di napoli modifiche alla circolazione dei treni

© Cilentoreporter.it - Lavori nella stazione centrale di Napoli. Modifiche alla circolazione dei treni

Scopri altri approfondimenti

lavori stazione centrale napoliLavori alla stazione di Napoli Centrale: modifiche e cancellazioni di alcuni treni regionali, la mappa dei disagi - Alcuni treni della relazione Napoli Centrale – Salerno – Sapri – Cosenza subiscono cancellazioni parziali nella tratta Napoli C. Lo riporta salernotoday.it

Lavori alla stazione di Napoli Centrale: modifiche alla circolazione ferroviaria - 00 di domenica 23 novembre: interessati alcuni treni del Regionale ... infocilento.it scrive

lavori stazione centrale napoliLavori a Napoli Centrale: cambia la circolazione dei treni regionali - Lavori a Napoli Centrale: cambia la circolazione dei treni regionali OttoPagine Attenzione: ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavori Stazione Centrale Napoli