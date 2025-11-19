Lavori nella stazione centrale di Napoli Modifiche alla circolazione dei treni
Dalle ore 23.00 di venerdì 21 novembre alle ore 15.00 di domenica 23 novembre per consentire nuovi lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
STAZIONE DI POSTA Stamane, in attesa che si concludano i lavori in Via Gramsci, abbiamo aperto temporaneamente la Stazione di Posta dentro la Parrocchia di San Bruno. Lo faremo nelle prossime settimane anche a Valmontone e Segni, sempre come pia - facebook.com Vai su Facebook
#LineaC Metropolitana di #Roma: la Stazione Venezia entra in una nuova macrofase di lavori ? Il #cantiere entra nel vivo con il consolidamento dei terreni, la chiusura della scatola di stazione, la deviazione dei sottoservizi e un nuovo scavo archeologico Vai su X
