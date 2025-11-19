Lavori nella stazione centrale di Napoli Modifiche alla circolazione dei treni

Dal venerdì sera al pomeriggio di domenica, Napoli Centrale sarà interessata da lavori di manutenzione programmata che comporteranno modifiche alla circolazione di alcuni treni Regionale di Trenitalia. Le operazioni, previste dalle ore 23.00 del 21 novembre alle 15.00 del 23 novembre, sono finalizzate al miglioramento delle strutture e dei servizi della stazione.

Dalle ore 23.00 di venerdì 21 novembre alle ore 15.00 di domenica 23 novembre per consentire nuovi lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Lavori nella stazione centrale di Napoli. Modifiche alla circolazione dei treni

Due denunciati per l’ennesima rissa davanti alla stazione di Saronno - Zazoom Social News

Ieri in Campania | tragedia al circo muore motociclista Mahmood Capodanno in Campania - Zazoom Social News

Linea 2 metro Napoli, via ai lavori per la nuova stazione di Piazza Cavour - Sei mesi di lavori per la nuova stazione di Napoli Piazza Cavour della Linea 2 della metropolitana gestita da Trenitalia ... Riporta fanpage.it

Napoli: riqualificazione e miglioramento linea 2. In avvio i lavori propedeutici per nuova stazione piazza Cavour - (FERPRESS) – Napoli, 27 NOV – La storica Linea 2 della metropolitana di Napoli è oggetto di interventi, a cura di Rete Ferroviaria italiana, gruppo FS, di riqualificazione e miglioramento, le cui prim ... Come scrive ferpress.it

Dal 9 al 13 lavori sui binari della stazione di Cagliari. Possibili cancellazioni e sostituzione corse con gli autobus #ANSA - facebook.com Vai su Facebook